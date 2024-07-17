المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال في أم الرشراش بفلسطين المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، الأربعاء، توجيهها ضربة في وقت سابقٍ، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي للاحتلال" في مدينة أم الرشراش المحتلة.

وأكدت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، أنّ هذه العملية تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ، متوعّدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ونشرت المقاومة العراقية مشاهد توثّق تجهيزها المسيّرات التي تستهدف بها أم الرشراش المحتلة، وأظهرت المقاطع المصوّرة الأمين العام لحركة النجباء، الشيخ أكرم الكعبي، مشاركاً في التجهيزات.



وفي آخر عملياتها المعلَنة، قبل استهداف مدينة أم الرشراش المحتلة، كانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت، مهاجمتها قاعدة "معاليم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية، بصورة خاصة، موانئ الاحتلال.

وضمن سياسة التعتيم عن حجم خسائره، والتي يتّبعها في التعامل مع الاستهدافات والعمليات التي تنطلق من مختلف جبهات إسناد غزة ومقاومتها، لم يسمح الاحتلال بنشر معلومات بشأن عمليات المقاومة الإسلامية العراقية.



المصدر: الميادين