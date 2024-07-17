القسام تتبنى عملية "رامين" قرب طولكرم

وطن: أعلنت كتائب الشهد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن تبنيها عملية إطلاق النار، التي وقعت أمس قرب قرية رامين شرق طولكرم، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين.

وأشارت الكتائب إلى تمكن مقاتليها من تنفيذ عملية إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين قرب قرية رامين شرق طولكرم أمس الثلاثاء، مما أدى لإصابة 3 منهم بجراح متفاوتة وانسحاب مقاوميها بسلام.

وأكدت الكتائب أن هذه العملية تأتي انتقاماً لدماء الشهداء، وضمن مسؤولية الردّ على المجازر في قطاع غزة وجرائم الاحتلال في الضفة المحتلة، والانتهاكات التي يمارسها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

وشددت الكتائب على "أن قطعان المغتصبين لن يروا من بأس مجاهديها في الضفة الغربية إلا الموت والرصاص والبارود."

وأضافت الكتائب، أن لهيب العبوات القسامية المتطورة التي انفجرت في جنود الاحتلال مؤخراً في طوباس وجنين وطولكرم ونابلس لن يُخمد ما دام المُحتل جاثماً على أرضنا ومستمراً في عدوانه على شعبنا.