مستوطنون يقتحمون بئر المياه في سبسطية شمال غرب نابلس

وطن: اقتحم مستوطنون مساء اليوم الاثنين منطقة بئر المياه في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عددا من المستوطنين هاجموا بئر المياه المغذي لقرى شمال غرب نابلس وأجزاء من المدينة، بهدف الاستيلاء على المياه من هناك.

وأشار إلى أن هجمات المستوطنين على البئر تكررت في الآونة الأخيرة، بهدف الاستيلاء عليه، وأشار بأن حوالي 300 ألف مواطن فلسطيني سيتأثرون إذا تم الاستيلاء على البئر، لأنه يعتبر من أكبر الآبار التي تمد مدينة نابلس ومخيماتها وعدد من قراها بالمياه.