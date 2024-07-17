الإغاثة الزراعية تطلق مشروعاً لتعزيز صمود المزارعين في مسافر يطا

رام الله - وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مشروع " تعزيز صمود الأسر الريفية المهمشة والمتضررة من الصراع وخاصة التي يعيلها الشباب والنساء في الضفة الغربية ( مسافر يطا ) وقطاع غزة "، الممول من مؤسسة إنقاذ الطفل من خلال وزارة التعاون الألماني و المنفذ بالشراكة مع وزارة الزراعة .

وذلك خلال ورشة عمل لإطلاق المشروع نظمتها الاغاثة الزراعية في قاعة بلدية يطا بحضور السيدة ريم مكركر ممثل مؤسسة انقاذ الطفل و مدير مديرية زراعة وبيطرة يطا د. إياد فرج الله و السيد جميل عوض نائب رئيس بلدية يطا ورئيس مجلس قروي مسافر يطا السيد نضال يونس ومدير فرع الإغاثة الزراعية في محافظة الخليل السيد محمود الحروب وطاقم المشروع لدى المؤسسة، بالإضافة لمجموعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والتعاونيات ومزارعي وسكان مسافر يطا ،

ورحب نائب رئيس بلدية يطا السيد جميل عوض بالحضور، شاكراً الإغاثة الزراعية وإنقاذ الطفل على هذا المشروع الهام الذي يستهدف الأسر في مسافر يطا ، خصوصا في ظل ما يتعرض له المواطنين من مضايقات من الاحتلال ومستوطنيه لدفعهم لمغادرة أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية .

من جانبه قال رئيس مجلس قروي مسافر يطا السيد نضال يونس، ان هذا النشاط يأتي في الوقت الذي أصبح فيه تربية الثروة الحيوانية مكلفاً ويتسبب بالخسارة للمزارعين مما أدى لعزوف بعضهم عن هذا النشاط، كما ان هذا التدخل رغم الحاجة الكبيرة الا أنه يعزز من صمود الأسر في مسافر يطا .

وأشاد مدير مديرية زراعة وبيطرة يطا د. إياد فرج الله بصمود أهالي مسافر يطا برغم المضايقات والاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها ، وأبدى استعداد الوزارة لتقديم كافة الخدمات الإرشادية وخدمات البيطرة في إطار فترة المشروع بالإضافة لتقديم الخدمات لمن يستحقها خارج إطار المشروع .

وقدمت ممثلة مؤسسة إنقاذ الطفل السيدة ريم مكركر عرضاً شرحت فيه تدخلات المشروع التي تشمل تعزيز صمود المواطنين في مسافر يطا وفي قطاع غزة، والتي تشمل خدمات الإرشاد النفسي للأطفال وتقديم المساعدات للأسر في قطاع غزة .



كما قدم السيد محمود الحروب مدير فرع الاغاثة الزراعية في محافظة الخليل لمحة عن تدخلات الإغاثة الزراعية في مسافر يطا خلال المشروع ، والتي تشمل استفادة 112 عائلة من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من التدريبات المتخصصة في التسويق والوصول للأسواق بواقع 20 جلسة تدريبية متخصصة بالإضافة الى استفادة هذه العائلات من نشاء توزيع السلال الغذائية لهذه العائلات ولمدة ٣ شهور ، 54 أسرة ستستفيد من خدمات التأهيل والمدخلات الزراعية لتعزيز إنتاج الألبان وتشمل (سكن، مأوى للحيوانات، آبار المياه، تجهيز مستلزمات الألبان) ، 224 مستفيد من مزارعي ومربي الثروة الحيوانية سيستفيدون من التدريبات الفنية المتخصصة بواقع 20 جلسة تدريبية نظرية وعملية او زيارة إرشادية ، 250 مزارع مربي الثروة الحيوانية يستفيدون من توفير بذور علفية لزراعتها بهدف إنتاج الأعلاف .



كما سيتم العمل على التشبيك ما بين مربي الثروة الحيوانية ومنتجي الألبان والقطاعات العاملة في انتاج الألبان من تعاونيات وقطاع خاص من خلال دعم وتمويل 2 من المبادرات والابتكار في مجال التسويق والوصول للأسواق لتعزيز إنتاج الألبان الحيوانية، بالإضافة للعمل على مبادرتين مجتمعتين مبتكرتين في مجال المياه والغذاء والطب البيطري و العمل على تنفيذ 3 مبادرات مجتمعية للحد من المخاطر والكوارث وتأثيرات التغيرات المناخية.

ويهدف المشروع لتعزيز قدرة ومنعة المزارعين والرعاة الفلسطينيين من أصحاب الحيازات الصغيرة المتأثرين بالصراع، وخاصة الشباب والأسر التي تعيلها نساء، في غزة ومسافر يطا (الضفة الغربية، المنطقة ج) على التكيف بشكل أفضل مع الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.