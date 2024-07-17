الاحتلال يخطر بإخلاء 3 منازل تمهيدا لهدمها في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإخلاء ثلاثة منازل في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، تمهيدا لهدمها.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي إن قوات الاحتلال أخطرت عائلة الشهيد عبد الرحمن مرعي، وعائلة المواطن إبراهيم مرعي، وعائلة المواطن أنس عزمي مرعي، بإخلاء المنازل تمهيدا لهدمها، والتي تقع في المنطقة الشرقية من البلدة.

وأكد عاصي أن العائلات قدمت استئنافا على قرار الإخلاء لمحكمة الاحتلال العليا.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت المنازل بالهدم منذ عام 2010.

وتظهر معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال هدمت 318 منشأة في الضفة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع هدم 313 منشأة خلال عام 2023 بأكمله، في مؤشر على تصاعد عمليات الهدم بصورة غير مسبوقة.