لابيد يشن هجوما على نتنياهو: "أنت منفصل عن الواقع، وما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك"

وطن: شن زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد هجوما على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو،قائلا له "أنت منفصل عن الواقع".

وفي معرض هجومه على نتنياهو، وجه لابيد حديثه له قائلا "أنت منفصل عن الواقع، وما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك".

وتابع لابيد حديثه لنتنياهو في كلمة له في الكنيست "ندعوك إلى التنحي عن منصبك، وأغلبية الشعب تطالب بذلك"، مضيفا "لا تسافر إلى واشنطن و"الرهائن" لا يزالون في أنفاق قطاع غزة."

ورد رئيس المعارضة، يائير لبيد، في خطابه على نتنياهو: "قلت جملة ليست أصلية لكنها تنطوي على حقيقة بموجبها أنه في الشرق الأوسط يقدرون القوي فقط. وإذا كان هذا صحيحا، لماذا غزت حماس إسرائيل خلال ولايتك، ولم تفكر بأن هناك أحد ما قوي مقابلها وينبغي الخوف منه؟ وأنت قلت 7000 مرة كلمة ضغط، واسأل زوجتك الخبيرة النفسية ما الذي يدفع شخصا إلى تكرار كلمة ضغط؟".

وكان نتنياهو قد هاج في خطابه أمام الكنيست أحزاب المعارضة، معتبرا أنه "كلما تصاعد الضغط على حماس يتزايد جنونكم، وكلما لا تنجح الحملة في الميادين والشوارع (المظاهرات) ترفعون أصواتكم مع ثرثرة أكاذيب".

وتابع أن "حماس متوترة ونحن نصفي ضباطها وآلاف مخربيها. ونحن نمسك بهم من الحنجرة. وسوف نقضي على الحكم النيو نازي في غزة، ونتقدم خطوة تلو الأخرى في أعضاء هذا المجلس يقولون إنه ينبغي العمل بشكل مختلف".

وتطرق نتنياهو إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة وحماس، في ظل اتهامات واسعة النطاق له بأنه يحبط إمكانية التوصل إليها بشكل متواصل. وقال إنه "التقيت مع عائلات مخطوفين عشرات المرات، ومئات الساعات مع مئات منهم. من الكيبوتسات، من المدينة، من القرية. وأنا أسمعهم وأنصت لألمهم. وزوجتي تفعل ذلك ليس أقل مني، وليس فقط من أجل أن تقول أنها فعلت ذلك".

وأضاف أن عائلات الرهائن "تأتي مشحونة جدا بإهاناتكم وفي الأستوديوهات وهم يغادرون ولا يصدقون ’كيف يعقل أن ما نراه هنا هو المعاملة والتعاطف؟ هذا لا ينسجم مع أقوالكم. وقلتم إنه ’لا يوجد مال للشمال ولا توجد خطة’. تم تعيين منسق، وما الذي يؤخر تعيين تشيني (قائد سلاح البحرية الأسبق إليعزر ماروم الملقب بتشيني)؟ ادعاء دائرة الاستشارة القضائية إذا كان مسموحا تعيينه كمنسق الشمال. مسموح طبعا، وخسارة على الوقت المهدور".

واستطرد نتنياهو أن "الأفراد في هذا المجلس يقولون إنه ’كيف يمكن انتقاد أميركا؟ فنحن متعلقون بها’، وأنا قلت إنه "لا مفر أمامنا’. ولن نبقي ربعا من كتائب حماس على حاله".

وأردف أنه "لو كان هذا الأمر متعلق بكم، المعارضة والأستوديوهات والمسؤولين السابقين، لأنهيتم الحرب ومحمد الضيف كان سيتجول كمنتصر. ونحن مصرّون على الانتصار وإعادة جميع المخطوفين والحل هو الضغط والمزيد من الضغط والمزيد من الضغط. إن طريقكم هي الخسارة في الحرب والتخلي أيضا عن جميع المخطوفين ليواجهوا مصيرهم المر".

وكرر نتنياهو رفضه لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وقال "إنني أريد الآن أن أنتصر على حماس وسيكون لدينا الوقت لفحص جميع جرار المربى".