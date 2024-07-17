نظمتها الهيئة المستقلة.. دورة تدريبية حول دور الشرطة في حفظ النظام وسيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي

وطن: اختتمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في الشرطة، دورة تدريبية بعنوان (دور الشرطة في حفظ النظام وسيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي)، استهدفت عشرين من الضباط العاملين في جهاز الشرطة بهدف جسر الفجوة في التعامل مع المواطنين، وبالتالي أكثر قدرة وكفاءة في حل النزاعات بين المواطنين بالطرق السلمية، خاصة بعد ازدياد حالات الشجارات العائلية.

وقال إسلام التميمي مدير دائرة التوعية والتدريب في الهيئة، انطلاقاً من تعزيز فهم حقوق الإنسان توعية الضباط بأهمية حقوق الإنسان والدور الأساس لهذه الحقوق في العمل الشرطي، تم تنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب في جهاز الشرطة، التي تناولت موضوعات على درجة عالية من الأهمية كتعليم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها في السياقات اليومية وحماية حق المواطنين في الحياة كأولوية قصوى في العمل الشرطي، وبالتالي تدريب الضباط المشاركات والمشاركين على استراتيجيات حماية حياة المواطنين في المواقف الحرجة كالشجارات العائلية وحالات العنف المجتمعي والحلول الوقائية والبديلة في منع النزاعات وحلها حال حدوثها، وتطوير قدرات الضباط في كيفية حماية والحفاظ على ممتلكات المواطنين أثناء أداء واجباتهم.

وتناولت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام عدة موضوعات أبرزها العلاقة ما بين الأمن وحقوق الإنسان، لمحة عامة عن حقوق الإنسان والحق في الحياة والكرامة الإنسانية نموذجاً، مقدمة في مفهوم حفظ النظام العام وسيادة القانون، إدارة الغضب والسيطرة والحلول السلمية، التحديات التي قد تواجه الشرطة في حل النزاعات بطرق سلمية وكيفية التغلب على هذه التحديات، مدونة أخلاقيات منتسبي ومنتسبات الشرطة، دور الهيئة المستقلة في التوسط وحل شكاوى المواطنين.

وعبرت النقيب فداء عبده إحدى المشاركات عن أهمية حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها خلال أداء المهمات الرسمية، وآليات استخدام التقنيات التي تم التدرب عليها في حل النزاعات، كما زادت معرفيتي بخصائص ومبادئ حقوق الإنسان، وسوف أعمل على تطبيق ما اكتسبته من مهارات أثناء أدائي للخدمة، وكوني في دائرة التحقيقات بجهاز الشرطة أتطلع للمشاركة في دورات أخرى مماثلة خاصة فيما يتعلق بموضوع التفريغ النفسي.

من جهته قال النقيب ماجد أبو فارة، كوني خريج كلية عسكرية ملم في بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ولكن ليس بشكل موسع، وبالتالي أضافت لي هذه الدورة التدريبة معرفة جديدة بحقوق الإنسان وكيفية توظيفها في العمل الشرطي، وبالذات تطوير استراتيجيات مبتكرة في لتوعية الضباط وعناصر الشرطة داخل المؤسسة الشرطية لتوعيتهم بآليات منع النزاعات وحلها بالطرق السلمية والسيطرة على الغضب.

وقدم التدريب الحقوقي إسلام التميمي وأنس بواطنة والعقيد مفيد زريقات والاخصائي الاجتماعي عايد حوشيه والمحامي سامي جبارين.