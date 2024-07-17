الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 3,408 مجزرة ضد المدنيين في القطاع

وطن: نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 285 على التوالي.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في تقرير مفصل بالأرقام، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3,408 مجزرة ضد المدنيين في القطاع، في حين بلغ عدد الشهداء والمفقودين 48,794.

وفيما يلي مجمل التحديثات لأهم إحصائيات العدوان الإسرائيلي كما أوردها المكتب الإعلامي الحكومي:



(10,000) مفقودٍ.

(38,794) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

(16,172) شهيداً من الأطفال.

(34) استشهدوا نتيجة المجاعة.

(10,798) شهيدة من النساء.

(500) شهيداً من الطواقم الطبية.

(79) شهيداً من الدفاع المدني.

(160) شهيداً من الصحفيين.

(7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

(520) شهيداً تم انتشالهم من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

(89,364) جريحاً ومُصاباً.

(70%) من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

(162) مركزاً للإيواء استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

(17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

(3,500) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

(12,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.

(10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

(3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

(1,737,524) مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح.

(71,338) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

(60,000) سيدة حامل تقريبا مُعرَّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

(350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع إدخال الأدوية.

(5,000) معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

(310) حالات اعتقال من الكوادر الصحية.

(36) حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

(2) مليون نازح في قطاع غزة.

(197) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

(115) مدارس وجامعات دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(330) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(107) علماء وأساتذة جامعات وباحثين أعدمهم الاحتلال.

(610) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

(211) مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

(3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

(150,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

(80,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.

(200,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

(81,000) طن متفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

(34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

(68) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

(162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

(131) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.

(206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.

(3,030) كليو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال بالكامل.

(33) مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة.