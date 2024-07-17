الاحتلال يستولي على جرافة ويعتقل مالكها في قرية الفندقومية ويعتقل آخر من قباطية في جنين

وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على جرافة واعتقلت مالكها في قرية الفندقومية واعتقلت آخر من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر صحفية أن قوة من جيش الاحتلال داهمت منطقة جبلية في قرية الفندقومية واستولت على جرافة واعتقلت مالكها المواطن نعيم الحنتولي من بلدة سيلة الظهر المجاورة للقرية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين محمود عساف، اثناء مروره على حاجز عسكري المربعة جنوب غرب نابلس وهو عائد من عمله .