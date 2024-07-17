الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

وطن: اجبرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وقال المواطن محمد عبيد، إنه اجبر على هدم منزله ذاتياً بعد اخطار من بلدية الاحتلال بهدمه فورا دون اخطارات مسبقة وامهلته يوما لتنفيذ الهدم، حيث يسكن فيه هو وزوجته بمساحة لا تتعدى 30 مترا مربعا.

وبين أنه شرع بهدمه بنفسه تجنبا لغرامات الاحتلال في حال حضور بلدية الاحتلال وقيامها هي بهدم المنزل.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسريا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.