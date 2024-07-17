الاحتلال يهدم غرفة زراعية بئر مياه ويقتلع أشجارًا شرق الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، غرفةً زراعية وبئر مياه وجرفت جدارًا وأشجارًا ومزروعات في بيرين وبلدة بني نعيم شرق الخليل.

وهدم جيش الاحتلال بئر ماء وغرفة زراعية تعود ملكيتها لمواطن من عائلة الجعبري بمنطقة عين الشنار في قرية بيرين شرق الخليل.

بدوره، قال المواطن محمد أبو صبيح، إن قوات الاحتلال اقتحمت أرضه بمنطقة جرون البطمة ببرية بلدة بني نعيم شرق الخليل وهدمت جدارًا إسمنتيًّا طوله 100 متر، وقلعت أشجارًا، وحطمت السياج والابواب المحيطة بالأرض.