جيش الاحتلال: حماس لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس

وطن: قال جيش الاحتلال إن تقديراته تشير إلى أن حركة (حماس) "لا تزال قادرة على قصف تل أبيب والقدس" رغم مرور 285 يوما على العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ويأتي إعلان جيش الاحتلال عن تلك التقديرات وسط حديث داخلي متزايد عن الإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، خاصة استعادة الأسرى.

وحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن حماس "لا تزال تملك صواريخ بعيدة المدى، ولم يعمل الجيش حتى الآن ضد 3 من كتائبها".

وتواصل حركة حماس وباقي فصائل المقاومة خوض مواجهات ضارية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركة في الاجتياح البري لقطاع غزة، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.