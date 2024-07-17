شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 18/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا والمطار وتشمل : محيط مدرسة اللوثري , محيط مسجد الهجرة , محيط مشاريع لنا القدس , شارع بانياس.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.