شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس
17.07.2024 09:42 AM
وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 18/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :
أجزاء من منطقة الزعيم وتشمل : كامل منطقة حي البركة , أجزاء من محيط مطبعة ادكيدك , إسكان السهل ومحيطه , إسكان أبو اسنينة ومحيطه.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.