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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

17.07.2024 09:42 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 18/7/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة الزعيم وتشمل : كامل منطقة حي البركة , أجزاء من محيط مطبعة ادكيدك , إسكان السهل ومحيطه , إسكان أبو اسنينة ومحيطه. 

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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