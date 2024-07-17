شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة
17.07.2024 09:39 AM
وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 18/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
أجزاء من البيرة شارع القدس وتشمل شركة الغزاوي للتكييف والمجاورين , شركة المتحدة للسيارات والمجاورين , قاعة إيلياء والمجاورين.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.