شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر يوم الخميس الموافق 18/7/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من البيرة شارع القدس وتشمل شركة الغزاوي للتكييف والمجاورين , شركة المتحدة للسيارات والمجاورين , قاعة إيلياء والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.