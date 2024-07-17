مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يضع شروطاً للصفقة لن تمررها حماس!

وطن: اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية بأنهم "فرضوا عليه مخطط الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المفاوضات".

وقال مسؤول في جيش الاحتلال إسرائيلي لـ"القناة 13" إن "وضع الصفقة قاتم"، مضيفاً أن رئيس الحكومة "يُدخل شروطاً لن تمر على حماس"، مثل التواجد في ممر "نتساريم" لمنع عودة المقاتلين الفلسطينيين.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنّه لأول مرة يحذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" و"الموساد" من أن المواجهة الشخصية والسياسية بين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت تُلحق الضرر في إدارة الحرب.

ووفقاً لمصادر في جيش الاحتلال، "لا يتحدث نتنياهو وغالانت خارج مناقشات رسمية".

وأكد مصدر آخر لـ"القناة 13" أن أحد أسباب عدم توصل "إسرائيل" إلى قرار بشأن قضية "اليوم التالي" هو أن نتنياهو "لن يوافق" على قبول الخطة التي قدّمها غالانت، على الرغم من حقيقة أن خطة الأخير ليست بعيدة عن مخطط رئيس الحكومة.

وشدد مصدر في جيش الاحتلال آخر على أنه "منذ فترة طويلة لم يكن هناك اجتماع ثلاثي بين رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان".

وكان تقرير لـلقناة الـ"12" الإسرائيلية أكّد أنّ السبب وراء اللهجة الحادة بين نتنياهو ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في حزب "الليكود"، وبين غالانت، هو نية نتنياهو إبعاد غالانت في أقرب فرصة.

وبحسب التقرير، فإنّ التقدير تزايد في "الليكود"، في الأشهر الماضية، بأنّ غالانت "ليس جزءاً من الائتلاف"، وأنّه يجب إبعاده عن منصبه ودفعه إلى الانسحاب بنفسه من "الليكود"، فيما يبدو أنّه ابتعاد "بكامل إرادته".

وتتهم مصادر نتنياهو غالانت بتسريب مضمون اجتماعات سرية لـ"كابينت الحرب"، بهدف تشويه صورة رئيس الحكومة.

وتفاقم الخلاف، مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، وأعادته القناة الـ"12" الإسرائيلية إلى منع نتنياهو غالانت من عقد اجتماع بشأن صفقة التبادل مع رئيسَي "الموساد" و"الشاباك"، مطالباً بعقد الاجتماع لديه.

المصدر:"الميادين"