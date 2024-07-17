عمر صبره يكتب لوطن .. شفيق التلولي وروايته (نصفي الآخر)

رواية (نصفي الآخر) حلم في غزة علق على جدران دمشق، صدرت عام 2016 بطبعتها الأولى عن وزارة الثقافة الفلسطينية في 180صفحة.

عرفت الكاتب منذ عشرين عاماً تقريبا وتربطني به صداقة منذ عام 2016، عرفته أحد قيادات الشبيبة الفتحاوية والنقابيين في غزة، وعرفته كاتبا ومحللا سياسيا، وهو الأديب والمثقف.

(نصفي الآخر) هي رواية أو سيرة روائية بحسب النقاد، فمنهم من يقول بأنها رواية أو نص سيرروائي، ومنهم من يقول إنها رواية سيرية، أما أنا فأميل لاعتبارها سيرة روائية.

كنت أتساءل بيني وبين نفسي عن شخصية الكاتب.. لماذا هو كثير الأسئلة في الجلسات؟ ولماذا هو يبحث عن إجابات منك ثم يعيد طرح الأسئلة ومرات كثيرة؟ لأجد الإجابة.. خلال قراءة روايته أو سيرته الروائية.

فلم أعرف أنه مشاغب بالأسئلة منذ صغره.. حتى أن والده رحمه الله قد مل منه من كثرة أسئلته، والأجمل به أن لا تجيبه عن الأسئلة فيخلق لك أسئلة جديدة! فعلا كان الله في عون أبيك يا شفيق لكثرة أسئلتك.

وهذا جزء من نصه للدلالة على مشاغباته:

(لا تخف يا بني فإن النعش فارغ.

وهل كنتم تلعبون يا أبى؟

تمتم أبي:

فعلا ستلعب بنا الدنيا من بعده.

من بعد من يا أبي؟

بعد جمال عبد الناصر.

ومن هذا؟

ربت على كتفي وتحسس رأسي الصغير وتمتم بحزن.

هيا إلى النوم، ستعرف عندما تكبر) صفحة ١٨.

إنه يتحدث عن طفولته التي عاشها في المخيم.. فهو من أسرة لاجئة إلى مخيم جباليا المخيم المقاوم، مخيم أصل الحكاية وأولها، مخيم رفيق السالمي وأحمد أبو ابطيحان، مخيم مصانع الرجال و(أطفال الحجارة)، وشرارة أجمل انتفاضة وأروع صورها (المقاومة بالحجر). حتى كتب الشاعر السوري الكبير المرحوم (نزار قباني) قصيدته الشهيرة في ذكرى الانتفاضة بعنوان (يا أطفال غزة).

وتحدث عن أسره وأسر إخوانه سهيل ومحمد.. وأخ شهيد.. وهدم بيته في المخيم من قوات الاحتلال.. وتشريدهم للعيش بالإيجار في حي التفاح.. الذي عرفه إلى (وردة الأخرس) وسكة القطارات.. التي عبر عنها الكاتب: (لماذا هدمت أحلامنا؟ كم كانت ملعونة تلك الآليات والجرافات حينما ضحكت على طفولتنا ونحن نركض خلفها بهذا اللهو البريىء) صفحة ٢٥ وما بعدها.

ويا لعبة القدر فقد هدم بيته وبيت عائلته في حرب غزة 2023 المستمر منذ أكثر من مئتي وخمسين يوما.

وقد تنقل الكاتب بسيرته من طفولته إلى شبابه في المخيم.. وصراعات الفلسطيني مع الاحتلال الصهيوني مع منع التجول الذي كان أحد سمات الحياة في فلسطين إبان الانتفاضة الأولى 1987 ، واعتقال الفلسطيني وضربه وأسره واستشهاده.. لقد عاش الكاتب تجربة شخصية في الاعتقال والأسر كما أي فلسطيني.

(فما كان لي إلا أن أمسك بحجر وأقذفهم به، هربت إلى البيت... لحقوا بي، اختبأت خلف باب غرفة أبي، سحبني أحدهم بقوة من خلف الباب. ايش في ايش مالكو؟ صاح بهم أبي!!) صفحه 36.

وينقل الكاتب وصية زوجة الشهيد عطية لابنتها (وأوصت حنين بالرصاصة التي دستها في جيبها: احتفظي بها يا ابنتي هدية العيد من أبيك الشهيد). صفحة 80.

ويسرد قصة حبه الأول التي أفضت إلى زواجه تحت منع التجول! (في الريح الحمراء أنا والحب استثناء، أنا الآتي من فوهة بركان). (فسمح لنا جيش الاحتلال بسيارة واحدة لكل عروس، أقمنا حفلا صغيرا في بيتنا، اقتصر على الأهل وبعض الأقارب والجيران الذين تسللوا خلسة إلى بيتنا، حتى لا تلحظهم عيون دوريات الجنود التي تجوب الشوارع، وتحت وطأة منع التجول الثقيل). صفحة 72 وما بعدها.

ثم انتقل الكاتب إلى العمل خارج الوطن.. إلى دمشق.. عشقه الجديد.. إذ خرج في مهمة عمل للاتحاد العام للطلبة العرب.. ليبتدئ حياته العائلية والعملية في دمشق العشق رغم غربته.. فكانت فترة إقامته هي فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.. والحرب على العراق التي دمرتها أمريكا وبريطانيا والعالم.. وقتلوا فيها مليون ونصف المليون عراقي نتيجة كذبة كبيرة اسمها أسلحة الدمار الشامل.

يلخص الكاتب في سيرته حال العرب بين ضياع فلسطين وضياع الأمه العربية.. ويبحث عن إجابات للتساؤلات التي جالت في خاطره.. تساءلت ابنته فلسطين: (وتسألني ابنتي عن الصحاف، كما سألت أبى عن (أحمد سعيد)، وماذا يعني عرب النكسة، كل الأسئلة صعبة يا أبي، كل الأجوبة صعبة يا ابنتي، لن يجيب عنها سوى الاحتلال الإسرائيلي الذي جثم فوق صدورنا حينما هزم الجيوش العربية، واحتل أراضيها كما احتلت العراق اليوم، ومضى الصحاف كما مضى أحمد سعيد، وحلمنا بعروس بحر فإذا بالمولودة قردة) صفحة 101.

وهل لعبة القدر مع غزة إن يرسل لها اللواء فايز الدويري (وحلل يا دويري) 2024 على غرار احمد سعيد والصحاف.

وتحدث الكاتب عن تجربته المريرة مع حالة الاقتتال والانقسام الداخلي الفلسطيني، بعد حديثه عن الانتفاضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتجربة القصف والقتل والحصار المفروض على قطاع غزة، واستشهاد الخالد فينا ياسر عرفات، وعن القتل على الهوية والتنظيم التي تمت خلال أسود صفحة في تاريخ فلسطين والتي كان الكاتب نفسه أحد ضحاياها فاعتقل وأطلقت عليه النار.

(أخذوا يبكون ويشتمون ويسبون كل شيء حتى الوطن الجميل الذي لطالما حدثتهم عنه... عشت لحظة الموت، فلو سألني أحد هل جربت الموت، سأجيبه نعم جربته... لم أكن أعرف بأنني لن أعود لتجديف ذلك القارب في بحيرة المزريريب السورية بدرعا إلا بعدما سحقت ركبتي أراجيف الخريف الغزي. ومازال في العمر بقية...).صفحة 114.

وكأن الكاتب بهذا النص يقارب بين اليوم والأمس، بين غزة عام 2006 ودرعا بعد حرب التدمير على سوريا بعد 2012، عبر مشهد الدمار الذي عاشته غزة وتعيشه درعا.

إنه الوطن السليب الضائع، على أمل البقاء للعيش في وطن خال من الدمار ومفعم بالسلام وبالمحبة.

وقد رثى الكاتب أباه بعد وفاته، وبعد سرده لذكرياته مع حرب غزة التي عاشها واحدا وخمسين يوما فقال (كل ما أفهمه اليوم أن غزة لا تستحق سجائر الخنتريش وغيرها يدخن السجائر الفاخر، وكل ما أفتقده في هذه الحرب هو أنت يا أبي، أتذكر قلبك الكبير كيف كان يرف علينا جميعا! خوفا من الحروب والاعتقال، وأخشى عليك من أن تتناثر عظامك من مرقدك بعد قصف المقابر، أتذكر كم كنت تحب الاستماع إلى أغنية لحن الخلود للفنان فريد الأطرش، فبقيت أنت خالدا فينا، ومازال ضجيج المكسرات يطغى على صوت مدفع رمضان، ويسرق منا فرحة العيد وطقوسه الجميلة). صفحه 169.

بهذه العبارة التي لخص بها الكاتب حال كل فلسطيني يعيش في غزة التي عانت من تجارب قاسية.. الحروب والحصار والموت.. كلماته عن أبيه ذكرتني بأبي الذي لم أستطع حتى وضع قبلة الوداع على جبينه.. بسبب الحروب والحصار المفروض على قطاع غزة الحبيب.

ويختتم الكاتب سيرته بكلمات تلخص سيرة الحلم الضائع (وما زلت أحلم بالعودة إلى سورية التي أحبها وأعشقها كما أحب وأعشق فلسطين وغزة، وأتوق لأبي الذي رحل وهو يحلم بالعودة إلى فلسطين، كما حلم جدي، لكنها صارت أرض الميعاد لليهود كما صارت السويد لنا أرض الميعاد). صفحة 176.

وقد قال الروائي المرحوم غريب عسقلاني عن الرواية ( يحاول شفيق التلولي في هذا العمل، استدعاء الذاكرة القريبة والبعيدة، للمرحلتين من مراحل حياته وتجاربه، مرحلة تشكيل الوعي، ومرحلة حضور الوطن إبان العمل الثوري تحت نير الاحتلال).

إن كتب السيرة الذاتية أو حتى الرواية السردية التي يعبر عنها الكاتب والروائي هي تعبير عن مجتمع بأكمله وتسطير لتجربة شخصية من واقع حياة الشعب وتجاربه، ولكن.. في فلسطين تختلف التجربة عن العالم كله، لأنها تجربة قضية وحلم بالعودة لفلسطين التاريخية.

ختاماً من الكتب العامه والشهيرة بكتابة السيرة الذاتية للكاتب الفذ المبدع المغربي محمد شكري سيرته بكتابه الخبز الحافي الذي ابدع بشجاعته في مواجهة لذاته ومجتمعه، وقدم لنا وقائع لم يجرؤ كاتب عربي قبله على عرضها وكشفها.

أعتقد أن الكاتب والروائي شفيق التلولي الذي عاش حرب غزة الأخيرة في القاهرة ويتابع الحرب يوما بيوم فهل يخرج علينا بكتابه الجديد لتجربته الذاتية حياتي والحرب عن بعد والقلب والروح في غزة.