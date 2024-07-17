مسيرتان تستهدفان قاعدة أميركية بالعراق

وطن: قال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز إن طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا أمس الثلاثاء قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق والتي تستضيف قوات أميركية ودولية، في ثاني هجوم على القوات الأميركية في العراق منذ أوائل فبراير/شباط عندما أوقفت فصائل عراقية هجماتها.

وقال مسؤول عسكري عراقي إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من محيط القاعدة.

وذكر مسؤول في الجيش العراقي أن الجيش كثف دورياته في المناطق المحيطة بالقاعدة لمنع وقوع هجمات أخرى محتملة.

وأضاف المصدران أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قذيفة استهدفت القاعدة على ما يبدو، لكن دون التسبب في خسائر بشرية.

وجاء الهجوم قبل أقل من أسبوع من زيارة متوقعة لوفد عسكري عراقي رفيع المستوى إلى واشنطن لمواصلة المحادثات بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد.

وفي سياق ذي صلة ذكر مسؤول أميركي أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة عين الأسد في أبريل/نيسان الماضي.