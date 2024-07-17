"لا تذهبوا".. الحاخام الأكبر في "إسرائيل" يدعو الحريديم إلى عصيان أوامر استدعاء التجنيد

وطن: جدد الحاخام الأكبر في دولة الاحتلال يتسحاق يوسف، يوم الثلاثاء، رفضه الخدمة الإلزامية للمتدينين الحريديم في جيش الاحتلال .

وقال يوسف زعيم طائفة اليهود الشرقيين في تصريح جديد: من وصله قرار التجنيد فليمزقه".

وأضاف يوسف "ولو تم سجنه سيحضر له رئيس المعهد الديني لتعليمه في السجن".

وحرض الحاخام الأكبر أبناء طائفته على عصيان أوامر الاستدعاء وقال لهم: "لا تذهبوا".

وفي مقطع فيديو نشره موقع "ynet" سمع يوسف ل وهو يتحدث ضد تجنيد الأعضاء المتشددين في جيش الاحتلال: "لن ينجح ذلك.. وهو في التوراة.. كل ابن توراة معفى من الذهاب إلى الجيش حتى أولئك الذين هم عاطلون ولا يدرسون".

وفي الفيديو، قال الحاخام يوسف إنه زار الجنود الجرحى وقام أيضا بجولة في قاعدة تسليم حيث التقى بجنود مؤمنين وبعضهم غير متدينين.

ويقول في المقطع "كل التوفيق للجيش على ما بذله من جهد، ونحن نقدر ما يقومون به.. لكن بدون التوراة، أين سينتهي بنا الأمر؟ بدلا من إعطاء المزيد من الميزانيات للمدارس الدينية، يرسلون أوامر التجنيد".

ويوم الثلاثاء كشف موقع "واينت" أن الجيش سوف يستدعي الآلاف من اليهود المتشددين (الحريديم) للخدمة العسكرية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل رغم الاحتجاجات المتواصلة ضد القرار.

وأوضح أن "الجيش يرى أن إرسال أوامر استدعاء سيمكنه من تجنيد الأعداد المطلوبة وأنه لا يمكن الاعتماد فقط على من يريد التجنيد طوعا".