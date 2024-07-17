حزب الله يستهدف مستوطنتي "ساعر" و"غشر هازيف" بصواريخ "الكاتيوشا"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله قصفها مستوطنتي "ساعر" و"غشر هازيف"، شمالي فلسطين المحتلة، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا"‏، فجر اليوم الأربعاء.

وأكدت، في بيان، أنّ العملية جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً المجزرة المروعة في بلدة أم التوت وسقوط ثلاثة شهداء أطفال".

من جهتها، وصفت وسائل إعلام عبرية الأحداث عند الجبهة مع لبنان بأنها "ليلة غير هادئة في الشمال والجليل الغربي"، لافتةً إلى أنّ صفارات الإنذار دوّت بصورة غير مألوفة في تلك الساعة في نهاريا وجوارها.

وأقرّت بأنّ حزب الله أطلق رشقة صواريخ، وبأنّ القبة الحديدية أطلقت صواريخها، ونقلت أنّ أصداء انفجارات سمعت في الشمال.

وفي ظل تواصل عمليات المقاومة الإسلامية، أكد الإعلام العبري أنّ حزب الله يهدد ويقول: "لن تتوقعوا ما سيحدث في الساعات والأيام القريبة"، متحدثاً عن إطلاق أكثر من 200 قذيفة من لبنان في اتجاه "إسرائيل" خلال 24 ساعة.

ومساء أمس، أعلنت المقاومة استهدافها، مستوطنة "كريات شمونة" (الخالصة)، ومقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل، ومستوطنة "كابري"، وذلك بصواريخ "الكاتيوشا".

كما أكدت استهداف مجاهديها مستوطنات ‌"‏كفرحوشن" و"أورهغنوز" و"باريوحاي وميرون"، وذلك دعماً لغزّة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية وسقوط 3 شهداء.