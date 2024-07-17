قوات خاصة تقتحم مدينة جنين وتحاصر منزلا فيها

وطن: حاصرت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" فجر اليوم الأربعاء منزلا في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الخاصة حاصرت منزل المواطن نور الشلبي، في الحي الشرقي بالمدينة في طلعة الدبوس،، بعد أن تسللت في شاحنة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، واعتقلت الشاب خليل ابو جمهور.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين، خاصة باتحاه الحي الشرقي وحي المراح، ونشرت القناصة على أسطح عدد من البنايات، وسط مواجهات عنيفة.

يتبع....