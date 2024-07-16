رداً على الاعتداءات.. صواريخ حزب الله استهدفت "كريات شمونة" و"كابري"

وطن: أعلن حزب الله في لبنان، استهدافه، بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مستوطنة "كريات شمونة" (الخالصة)، ومقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هلل.

وأتى هذان الاستهدافان، بحسب ما جاء في بيان الإعلام الحربي، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، ‏وخصوصاً قرية كفرتبنيت، واستشهاد مدَنِيَّين.

وأعلن حزب الله قصفه ل‏مستعمرة "كابري" بصليةٍ من صواريخ الكاتيوشا، وأعلن في بيان لاحق أنّه استهدف مستعمرات ‌"‏كفرحوشن وأورهغنوز و باريوحاي وميرون"، رداً على استهداف قرى الجنوب، وسقوط 3 شهداء.

واطلق الحزب أكثر من 20 صاروخاً من جنوبي لبنان في اتجاه جبل ميرون، في الصلية الأخيرة.

وتعرضت أطراف دير ميماس لقصف مدفعي إسرائيلي، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في طريق كفرتبنيت، جنوبي لبنان.

ونفذت قوات الاحتلال غارة على أطراف بلدة يارين، وبقصف مدفعي استهدف بلدة بليدا، بالإضافة إلى ارتقاء 3 أطفال شهداء في غارة على بلدة أم التوت، في قصف جوي، استهدف أيضاً وادي برغز في قضاء حاصبيا.

وشهدت الساعات الأخيرة قصفاً إسرائيلياً مكثفاً على القرى التالية: عيتا الشعب، عيترون، كفر كلا.

المصدر:"الميادين"