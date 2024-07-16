طوفان الأقصى" في اليوم الـ 285.. احتدام المعارك في القطاع والاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق النازحين

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ285، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد 17 مواطنًا وإصابة 26 آخرين في مجزرة إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والتي زعم جيش الاحتلال أنّها مناطق "آمنة"، فيما استشهد 23 موطنا وإصابة العشرات بمجزرة مروّعة أخرى ارتكبها جيش الاحتلال بحق مدرسة "الرازي" التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت الصحة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38713 شهيداً و89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

فيما واصلت المقاومة التصدي لقوات الاحتلال من عدة محاور وإيقاع قواتهم بين قتلى وجرحى حيث بلغت حصيلة جرحى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4125، منهم 2105 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ285:

12:38|تفعيل صافرات الإنذار في مدينة ومخيم جنين، تزامناً مع اكتشاف قوة خاصة من جيش الاحتلال في الحي الشرقي.

12:37|قوات خاصة للاحتلال تتقحم الحي الشرقي بجنين

12:14|مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

12:06|إصابة شاب برصاص الاحتلال على مدخل بلدة العيساوية بالقدس المحتلة