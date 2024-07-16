المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "معاليم" في فلسطين المحتلة

وطن: أكدت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان لها مساء اليوم، استهدافها قاعدة "معاليم" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسير.

وقال بيانٌ للمقاومة إنّ الاستهداف يأتي استمراراً في نهج مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، و"نصرةً لأهالي قطاع غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين، من أطفال ونساء وشيوخ".

وأشار البيان إلى أن "المقاومة مستمرة في دكّ معاقل الأعداء حتى وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزّة".

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها إيلات المحتلة وميناء حيفا المحتل، بالطيران المسير، وصاروخ الأرقب "كروز مطور".

وأكّد مصدر خاص بالميادين، أنّ المقاومة صعّدت عملياتها العسكرية بعد مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس، في قطاع غزة.