الناطق العسكري لسرايا القدس "أبو حمزة": اجهزنا على قوة للاحتلال في الشجاعية ولازلنا عند وعدنا بأننا أهل الحرب مهما طالت

وطن: أكد الناطق العسكري لسرايا القدس، أبو حمزة، على استمرار المقاومة والجهاد ضد الاحتلال الإسرائيلي مهما طالت الحرب، مشيرًا إلى ضعف الاحتلال في رفح أمام العبوات الناسفة التي وصفها بأنها فخر الصناعات الجهادية.

وأوضح أبو حمزة أن الاحتلال يستهدف المدنيين للتغطية على هزائمه الميدانية، مؤكدًا فعالية حضور المقاومة ميدانيًا في مختلف المناطق.

وأعلن عن تمكن المقاومة من الإجهاز على قوة للاحتلال من نقطة الصفر في الشجاعية.

وأشار أبو حمزة إلى الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، واصفًا التنكيل بهم بأنه يعكس حالة الهمجية والظلم الصهيوني الممنهج.

وأكد أن تحرير الأسرى على سلم أولويات المقاومة، وأنه سيأتي رغم أنف الاحتلال وغطرسته.

واختتم أبو حمزة بتأكيد استمرار النفير والقتال بكل الطرق والوسائل المتاحة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي.