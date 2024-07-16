"إسرائيل" قصفت النصيرات بـ 8 أطنان من القنابل

وطن: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "إسرائيل" استخدمت في قصف المواصي، قبل أيام، 8 أطنان من القنابل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، الأسبوع الفائت، مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين قرب مفترق النّص في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، حيث خلّفت هذه المجزرة المروّعة أكثر من 350 شهيداً وجريحاً.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر من الدفاع المدني خلال محاولتهم انتشال شهداء المجزرة، وأكثر من 20 سيارة إسعاف/ وصلت إلى مستشفى الكويت في خان يونس بعد المجزرة.

وفي السياق أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، أنّ 52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.

كما سلّطت شبكة "أن بي سي نيوز" الأميركية الضوء على ردات الفعل التي أثارها استهداف الاحتلال الإسرائيلي، في إطار عدوانه المستمر على قطاع غزة، للطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات في شباط/فبراير الماضي، والتي حاصرتها نيران الاحتلال، إذ أدى ذلك إلى إدانة دولية.

وأكدت الشبكة أنّ الطيار الأميركي، الذي لا يزال في الخدمة الفعلية، لاري هيبرت جونيور، قرر السعي للحصول على وضع "المستنكف ضميرياً" من الجيش الأميركي، موضحةً أنّ "حادث الطفلة سرّع في اتخاذه هذا القرار".

كذلك الأمر بالنسبة إلى الطيار الأميركي، خوان بيتانكورت، والذي قال بعد أن شاهد لقطات الموت والدمار في غزة، إنّه "لم يعد بإمكانه تجاهل دور الحكومة الأميركية في الحرب، بما في ذلك إمداداتها من الأسلحة والتغطية الدبلوماسية والاستخبارات".

وفي ظل المجازر الإسرائيلية في غزّة، لفتت الشبكة إلى أنّ هيبرت وبيتانكورت، وهما في القوات الجوية الأميركية، يطلبان حالياً أن يصبحا من المستنكفين ضميرياً بسبب دعم الولايات المتحدة لـ "إسرائيل.

المصدر:"الميادين"