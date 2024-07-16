بالفيديو| الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد استهداف سفينة "CHIOS Lion" في البحر الأحمر

وطن: بث الإعلام الحربي اليمني، مشاهد لعملية استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية، بواسطة زورق مسيّر في البحر الأحمر.

وأمس، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذها 3 عمليات نوعية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، رداً على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس.

وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر، عبر زورق مسيّر، مؤكّداً أنّ "الإصابة كانت دقيقة ومباشرة".

وبالتزامن، أعلن سريع استهداف سفينة "BENTLEY I "، في البحر الأحمر، عبر عدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وبيّن أنّ استهداف سفينتي "CHIOS Lion" و"BENTLEY I " في البحر الأحمر "جاء بسبب انتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة".

أمّا العملية الثالثة، بحسب سريع، فنفذتها القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، بحيث استهدفت سفينة "Olvia"، محققةً هدفها بنجاح.

المصدر :"الميادين"