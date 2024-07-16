زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة.. الفاشيّون مُستمرّون في بطشهم بالأهالي في مدينة غزة لإجبارهم على النزوح

لا للتهجير.. باقون هنا.. لا تنزحوا.. لن نغادر.. لن نهاجر.. اصمدوا.. لا تخرجوا.. مش طالعين.. كلمات تتصدّر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يُحاول الناس من خلالها دعم بعضهم البعض، ولكي يتماسكوا في مواجهة إجبارهم على النزوح القسري من قبل جيش الاحتلال النازي.

إنّ القتل المباشر لعددٍ من النساء والرجال، واعتقال الرجال وإذلالهم لدى دخول الجيش الإسرائيلي الفاشي إلى عمق مدينة غزة كان كارثيًا بكلّ ما تعنيه الكلمة من معنى، فعدا عن الخوف الرعب الذي استولى على الناس، من جهة كانت هناك صعوبة شديدة في الإخلاء التام لأحياء البلدة القديمة والشجاعية والتفاح والصبرة والزيتون، حيث أنها مكتظةٌ جدًا بالسكان ولا مجال لإفراغها، ومن جهةٍ أخرى لا يوجد أماكن يمكن للناس أن يلجئوا إليها، ما جعل المشهد خلال الأيام السابقة مخيفًا ومحزنًا حدّ القهر، فهناك من افترشوا الأرض والتحفوا بالسماء، مُنهكون ويشعرون بالضياع وهم يجلسون على أبواب المنازل المهدّمة، ولا يعرف أحدٌ منهم إلى أين يذهبون. لكنّ وبرغم ذلك، أُجبر الناس على المغادرة في بعض الأحياء نتيجة ملاحقة الطائرات المُسيّرة لهم، وركوب القناصين المأجورين أسطح المباني ليقوموا باصطياد أيّ شخصٍ يتحرك في الشوارع.

اتصلت صديقتي النازحة قسرًا في الجنوب لتسألني عن منشورٍ تم تداوله يدعو الناس للخروج من مدينة غزة نحو دير البلح من خلال شارع الرشيد على شاطئ البحر وشارع صلاح الدين شرقًا، باعتبارهما ممرّان آمنان، وقالت: "هل هذا صحيح؟ وهل يُعقل أن ينزح الناس؟ نحن محبطون لأنّ هذا سوف يُعيق أي اتفاق لعودتنا!"

هناك ارتباكٌ واختلاف بين ما يرغبه الناس وما لا يرغبونه، ففي حالة من نزحوا ونزحن بحثًا عن مكان أكثر أمنًا، وبعد كلّ ما عانوه خلال شهور العدوان، حيث العيش بمرارة وقسوة وتشرّد بين الخيام والمدارس والبيوت التي استأجروها بثمنٍ باهظ، ونقص الاحتياجات الأساسية، وحجم المشكلات التي عانوا منها مع المحيط الاجتماعي وقصص العنف الأسري التي تنكشف رويدًا رويدًا، ما أدّى بعد كُلّ ذلك إلى انعدام شعورهم بالأمان الاجتماعي والإنساني، هم لا يريدون لمن بقوا وبقين في غزة وشمالها أن يتذوقوا المرارة مثلهم، بل ويعيشون بلهفة العودة والرجوع لمُدنهم ومخيّماتهم وما تبقّى من بيوتهم.

في المقابل، هناك الكثير من الناس المحاصرة في غزّة وشمالها في حيرة من أمرهم، بين رغبتهم في البحث عن الأمان بالنزوح من جهة، خصوصًا كُلّما اشتدّ وطيس هذا العدوان الشرس، وبين قناعتهم بأنّ البقاء في غزة هو الحلّ الأفضل كي لا يضطروا لعيش قساوة حياة النزوح غير المحتملة.

إنّ ما يحدث على أرض الواقع هو محاولةٌ مستميتةٌ من جانب حكومة الحرب الفاشية لتحقيق أهداف هذا العدوان ولكن دون جدوى، حيث تبيّن بوضوح أن محاولاتهم تبوء دائمًا بالفشل وأن الشعب في غزة "مش طالع" وباقٍ في أرضه.

زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار