الاعلام العبري: جيش الاحتلال يعاني من نقص القذائف في قطاع غزة

وطن: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن أحد الجنود في جيش الاحتلال، ممن كانوا في معارك داخل قطاع غزة، أنّ إطلاق القذائف "أصبح يحتاج موافقة الضباط، وذلك بسبب نقص عددها".

وتابع الجندي الإسرائيلي أنّ جيش الاحتلال الموجود في غزة، "يطلب أنواعاً معينة من القذائف، ويصل إليه أنواع أخرى"، مضيفاً: يقولون لنا "تدبروا أمركم".

ولفت إلى أنّ كل جندي مبتدئ يعلم حجم النقص الكبير، ولكن الجيش لا يريد الاعتراف بالحقائق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "جيش" الاحتلال اعترف، "للمرة الأولى، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بأن هنالك نقصاً كبيراً في الدبابات، بعد استهدافها في قطاع غزة" لمزيد من الفاصيل اضغط هنا.

المصدر:"الميادين"