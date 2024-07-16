عشرات الشهداء بمجزرتين استهدفتا نازحين في غزة

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد أن استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في مخيم النصيرات (وسط) ومنطقة المواصي في خان يونس (جنوب)، في حين دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحماية كل مرافق الأمم المتحدة، في أعقاب استهداف 5 مدارس تابعة لها في غضون 10 أيام.

واستشهد 20 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات في غارة للاحتلال على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد نُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

كما استُشهد 17 مواطنا وأُصيب العشرات في غارة استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة بينهم نساء وأطفال.

واستشهد 4 مواطنين واصيب آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

من جهته، أفاد مدير المستشفى الإندونيسي بوصول جثامين 4 شهداء و5 مصابين إلى المستشفى إثر هذا القصف.

وفي سياق متصل، شنّت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية غارات في محيط أبراج الأسرى غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشمالية للمخيم وللأحياء الجنوبية بمدينة غزة.

و شنت قوات الاحتلال غارات استهدفت منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وكان من بين الشهداء نساء وأطفال.

حماية دائمة

من جهتها، دعت وكالة الأونروا إلى حماية دائمة لكلّ مرافق الأمم المتحدة في غزة، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت 5 مدارس تابعة لها خلال الأيام 10 الماضية.

وقالت الوكالة، في منشور لها على منصة إكس، إنّه لا ينبغي استخدام هذه المنشآت أبدا لأهداف عسكرية أو قتالية.

وأضافت أنه بعد مرور 9 أشهر، لا يزال القتل والدمار مستمرين بلا هوادة في غزة، حيث لا أحد في مأمن.

بدورها، أعلنت بلدية دير البلح توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي نتيجة نفاد كمية السولار اللازم لتشغيلها.

وأكدت في بيان لها أن استمرار توقف إمداد البلديات بالسولار اللازم لتشغيل المحطات يهدد بكارثة صحية وبيئية، لأكثر من 700 ألف إنسان يقطنون المدينة بين مواطن ونازح، ونحو 180 مركز إيواء، وطالب البيان المجتمع الدولي بضرورة الاستجابة العاجلة بتوفير السولار.

هذا وتوقفت محطات تحلية المياه في شمال قطاع غزة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

ويفاقم هذا التوقف أزمات النازحين، حيث تتزايد مصاعب الحصول على الماء الصالح للشرب بعد تدمير جيش الاحتلال جميع آبار المياه في القطاع.

المصدر : الجزيرة