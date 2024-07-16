فرنسا تستنكر "الغارات الإسرائيلية" على مدرسة للأونروا في غزة وتجدد دعوتها لوقف اطلاق النار

رام الله – وطن: أعربت فرنسا عن استنكارها للغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا خلال اليومين الماضيين.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي مقتضب وصل لوطن نسخة عنه إن "فرنسا تستنكر الضربات الإسرائيلية في يومي 14 و15 تموز/يوليو التي استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ومخيم المغازي حيث يأوي نازحون. وترفع هذه الضربات التي أسفر عنها في الأيام المنصرمة مقتل زهاء مائة شخصٍ، الحصيلة الإنسانية الكارثية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزّة."



وذكّرت الخارجية الفرنسية في بيانها مجددًا بضرورة "امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني".



وشدّدت الخارجية الفرنسية "في سياق الوضع الإنساني الطارئ الذي يسود في قطاع غزّة، على دعوتها إلى وقف إطلاق نار فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن."