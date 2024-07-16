كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية تعقد اجتماعها الأول للجنة المجتمع المحلي

وطن: عقدت كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية اجتماعها الأول للجنة المجتمع المحلي، تأكيداً للدور الفعال والهام لهم في دعم مؤسسات التعليم، وإيمان الكلية بهذا الدور، بحضور الدكتور مالك الزبن عميد الكلية ونائبه ومساعديه وممثلين عن المجتمع المحلي.

في بداية اللقاء رحب الدكتور زبن بأعضاء لجنة المجتمع المحلي ممثلة بالمواقع التي يشغلونها من محافظات، وبلديات، ومستشفيات، ومختلف الدوائر في جنين وطوباس، واستعرض رؤية ورسالة كلية الطب البشري وأهدافها، أهمها تخريج أطباء مميزين ومتميزين، مؤكدا على دور المجتمع المحلي ودعمه، وتطرق لبعض مهام هذه اللجنة، وتم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للعمل على دراستها وتطويرها في سبيل خدمة الوطن وهذا الصرح العلمي الذي لطالما كان حلما يتحقق لخدمة أبناء مجتمعنا.