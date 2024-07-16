البركة للتأمين وفندق ريجينزا يوقعان اتفاقية تقديم خدمات تأمين طويلة الأمد

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع فندق ريجينزا في رام الله، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البركة المهندس عوض الله إبراهيم عوض الله وإدارة الفندق ممثلة بالسيد كمال جواد عبيدات، والمدير العام لشركة البركة السيد عبد الحكيم قاسم، وعضو مجلس الإدارة السيد أحمد إبراهيم عوض الله وطاقم من الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية من حيث التغطيات والأسعار، وتشمل التأمين الصحي للموظفين وعائلاتهم والتأمينات العامة وتأمين المركبات، وكافة أنواع التأمينات الأخرى للفندق، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز حضورها في قطاع السياحة والخدمات وغيرها من القطاعات وتعزيز الخدمات عالية الجودة التي تقدمها الشركة لمؤمنيها والاستجابة لطموحاتهم ومتطلباتهم لتتواءم مع توجهات ورؤية الشركة في زيادة حجم النمو والإنتاج.

وأعرب مدير عام الشركة السيد عبد الحكيم قاسم عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "فخورون بهذه الشراكة مع فندق ريجينزا، الذي يعد أحد أهم الفنادق الموجودة في مدينة رام الله حيث يتميز بموقعه الحيوي والاستراتيجي، ونحرص دائما على مصالح المؤمنين وهم على رأس اولوياتنا، وتشكل هذه الاتفاقية فرصة جديدة للتأكيد على مستوى وجودة الخدمات التي نوفرها لمؤمنينا من افراد ومؤسسات.

يذكر أن شركة البركة للتأمين الإسلامي تأسست في عام 2022 على يد مجموعة من الرياديين بهدف تقديم أفضل الخدمات التأمينية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما يتناسب مع تطلعات المواطن الفلسطيني، وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرين في جميع أنحاء فلسطين.