بطلة فلسطين بالسباحة مايا خليل تتألق في بطولة الأردن الصيفية الأولى

وطن: حصلت سباحة المنتخب الوطني مايا خليل على ست ميداليات ذهبية وفضية واحدة (فئة 16-18 عام) في البطولة الصيفية الأولى المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

ونجحت خليل في تحسين أرقامها الشخصية في السباقات التي شاركت بها خصوصاً سباق 200 متر متنوع و الذي يعد من السباقات الصعبة و الذي يتطلب من السباح أن يكون متمكن من جميع أنواع السباحة.

سباق 200 متر متنوع بزمن 2:46.27 دقيقة

سباق 50 متر حرة بزمن 29.48 ثانية

سباق 100 متر حرة بزمن 1:04.28 دقيقة

سباق 400 متر حرة بزمن 5:11.16 دقيقة

سباق 50 متر صدر بزمن 36.11 ثانية

سباق 100 متر صدر بزمن 1:23.47 دقيقة

سباق 200 متر صدر بزمن 3:02.89 دقيقة

وأعربت مايا عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز والذي يأتي بعد مشاركتها في البطولة العربية للسباحة للفئات العمرية و التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة في يناير الماضي حيث حصلت على برونزيتين ضمن منافسة قوية مع أبطال العرب.

وتوجهت خليل بالشكر للإتحاد الفلسطيني ممثلاً برئيسه السيد فواز زلوم والمدرب رائد ميلاد على الدعم المتواصل لتحقيق أفضل النتائج و تمثيل فلسطين في جميع البطولات الدولية والإقليمية رغم الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا الحبيب.

كما تحدثت مايا أنه و بالرغم من عدم وجود الإمكانيات للسباح الفلسطيني إلا أنه بالتدريب المتواصل و المثابرة يستطيع الوصول و المنافسة في جميع البطولات.