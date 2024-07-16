الجالية الفلسطينية في بريمن الألمانية تنظم التظاهرة الخمسين تنديدا بعدوان الاحتلال

رام الله – وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، تظاهرة تنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي سارت في الشارع الرئيسي للمدينة، الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع شعبنا، والتي تحمل عبارات الشجب والاستنكار لما يتعرض له من مجاز رخاصة بقطاع غزة، وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف المجازر المتواصلة في القطاع، خاصة مجزرة المواصي والنصيرات.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان: كيف يصمت العالم الذي ينادي بالحريات والديمقراطية على المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، هؤلاء أطفال ينتظرون دورهم على تكية الطعام في مواصي خان يونس لا شيء اخر.

وطالب، بالضغط الفوري والعاجل لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على تنفيذ كافة القرارات الدولية بهذا الخصوص.