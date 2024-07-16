بعد اعترافها بفلسطين.. الاحتلال يرفض استقبال وزير خارجية النرويج

وطن: رفض وزير خارجية الاحتلال "يسرائيل كاتس" طلب وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث آيدا، لزيارة كيان الاحتلال، على خلفية اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية.

وذكرت القناة "الـ 7" الإسرائيلية، أنّ الرفض جاء حتى قبل أن يتصل الوزير النرويجي بكاتس، مبيّنةً أنّ وزارة الخارجية في النرويج حاولت تنسيق الزيارة، لكن خارجية الاحتلال لم تستجب للطلب، ولم تترك للوزير النرويجي أيّ خيار سوى طلب ذلك من كاتس.

ويأتي الرفض على خلفية اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، ورفضها إدانة حماس ودعمها للدعوى القضائية ضد الاحتلال في لاهاي.

وفي نهاية شهر أيار الفائت، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أنّ بلاده ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 أيار/مايو.

وفي الشهر ذاته، أكّد رئيس وزراء النرويج أنّ بلاده ثابتة في اعتقادها أن الدولة الفلسطينية تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعدما أعلنت النرويج على لسان وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، استعدادها لاعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذا زارها بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.