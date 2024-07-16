شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة

وطن: يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه البري والجوي والبحري على قطاع غزة لليوم الـ284 على التوالي.

وفي مدينة خان يونس، انتشل مسعفون 4 شهداء وثلاثة جرحى من منزل يعود لعائلة أبو طير في إثر استهدافه بغارة شنتها طائرات الاحتلال في بلدة عبسان شرق المدينة، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

أما في مدينة رفح، فوصل صباح اليوم 4 شهداء منطقة خربة العدس في مدينة رفح إلى مستشفى ناصر في خان يونس، كما نسف جيش الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح.

وفي مدينة غزة، انتشلت طواقم الإسعاف شهيداً وعدداً من الجرحى في إثر استهداف طائرة حربية لمنزل يعود لعائلة زقوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، وشهيداً آخر وإصابتين عقب استهداف شقه سكنية في شارع النفق في المدينة.

وتعرضت المنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لقصفٍ من مدفعية الاحتلال، فيما أطلقت آليات عسكرية للاحتلال النار على منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,664 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,097 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.