الاحتلال يشن حملة مداهمات لمحلات الصرافة في مدن الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء حملة مداهمات لمحلات الصرافة في مدن الضفة، وصادرت أموالاً كبيرة.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال شارع "البنوك" المؤدي إلى قصر هشام بمدينة أريحا، وداهمت محال صرافة عرف من بينها محل "الخليج"، و"المحيط"، كما القت أوراقا تهديدية، "غسيل الأموال لصالح منظمات أرهابية إرهاب".

وأشارت مصادر محلية، أن عددا من مركبات الاحتلال لاحقت عددا من الشبان وسط المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت على شارع القدس- الخليل قرب مفرق الراضي، وداهمت محلا للصرافة، واستولت على كافة محتوياته.

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المواطنة آلاء عبيات (24 عاما) في قرية المنشية جنوب شرق بيت لحم، واحتجزتها واخضعتها لتحقيق ميداني وهي مديرة فرع محل الصرافة التي داهمته.

وأشارت، الى انه تم اقتياد الفتاة إلى محل الصرافة التي تعمل فيه قبل أن يتم إطلاق سراحها بعد دهم المحل والاستيلاء على محتوياته.

في البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في مدينة البيرة.

يتبع..