قوات الاحتلال تقتحم بلدة رامين شرق طولكرم وتداهم عدة منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة رامين شرق طولكرم.

وأفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال داهم منازل المواطنين وأجرى عمليات تفتيش وأخضع أصحابها للتحقيق.

وأضافت، أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح المنازل، وأجبرت المزارعين على مغادرة أراضيهم في المنطقة الجنوبية من البلدة.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة، فيما انتشر مستوطنون على مدخلها الرئيسي، ومنعوا المواطنين والمركبات من المرور.