الاحتلال يستعد لنشر نتائج التحقيق في هجوم المقاومة على مستوطنة كفار عزة

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن جيش الاحتلال يستعد لنشر نتائج التحقيق في هجوم المقاومة على كيبوتس كفار عزة، التي تبعد 5 كيلومترات عن قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن "التحقيق يكشف عن وصول 20 وحدة عسكرية إلى كفار عزة مع بدء الهجوم منها على وحدات النخبة".

وأضافت أن التحقيق يكشف أن وحدات الجيش قاتلت دون وجود قائد أو ضابط على رأسها.

كما أن "التحقيق يؤكد أن الوحدات عملت في فوضى وبلا تنسيق، ما أدى إلى مقتل مواطنين وجنود على يدها".

والأسبوع الماضي، أقر جيش الاحتلال رسميا بفشله في حماية المستوطنين في مستوطنة "كيبوتس" بئيري القريب من قطاع غزة خلال هجمات السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وسلم جيش الاحتلال المستوطنين نتائج تحقيق أجراه حول اقتحام الجناح المسلح لحركة حماس المستوطنة يوم هجوم طوفان الأقصى.

من جهتهم، وجه مستوطنون في كيبوتس "بئيري" انتقادات شديدة لجيش الاحتلال الخميس، ووصفوا أداءه بأنه كان "رخوا"، بعدما استمعوا إلى تقرير حول التحقيق في الأحداث التي دارت في الكيبوتس أثناء هجوم "طوفان الأقصى".

وتناول التحقيق إخفاق "الجيش" في حماية الكيبوتس، الذي قتل فيه 100 من أعضائه على الأقل وتم أسر 31 آخرين يُحتجزون في قطاع غزة، لكن قسما من مستوطني الكيبوتس قُتلوا بنيران قوات الاحتلال.

وأحد الأحداث التي تناولها التحقيق هو الأمر العسكري الذي أصدره قائد فرقة غزة العسكرية، الضابط برتبة عميد باراك حيرام، بإطلاق دبابة قذائف على بيت تواجد فيه محتجزون ومقاتلون من حماس، ما أسفر عن مقتل 12 مستوطنا.

واستمع أعضاء الكيبوتس إلى نتائج تحقيق الجيش في فندق في البحر الميت، الذي نقلوا إليه قبل تسعة أشهر. وقدم نتائج التحقيق الجنرال في الاحتياط، ميكي إدلشتاين، والناطق العسكري، دانيال هغاري، ومندوبون آخرون عن جيش الاحتلال.



وقالت مواقع عبرية، بينها القناة 12، إن "أعضاء الكيبوتس" قالوا إن "تحقيق الجيش يركز على مسائل تكتيكية، ولم يجب عن أسئلة كبيرة من قبيل: لماذا تخلت إسرائيل بصورة مخزية فعلا عن الدفاع عن مواطنيها وجنودها في صباح ذلك اليوم؟".

وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أفادت بأن قوات خاصة إسرائيلية وصلت إلى مداخل كيبوتس "بئيري"، ولم تدخل إلى الكيبوتس، وأنها عمليا لم تكن تعلم ماذا ستفعل.