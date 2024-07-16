الاحتلال يعتقل 8 شبان من بيت لحم والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الشاب صلاح عواد جواريش (30 عاماً) من قرية أبو انجيم شرق مدينة بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من محافظة الخليل، حيث شملت الاعتقالات نعيم حسن جوابرة ونجله ديار وسيف جهاد عدوي من مخيم العروب، وأمجد رسمي حروب من بلدة دير سامت، ويوسف عامر الجبارين وتيسير صايل جرادات من بلدة سعير، ومعتز احمد ابو عواد من السموع.

تم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة بعد تفتيش منازلهم ومصادرة محتوياتها بشكل عشوائي، في إطار الإجراءات الأمنية المستمرة التي ينفذها الاحتلال في المناطق الفلسطينية.