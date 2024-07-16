استشهاد الشاب أحمد سلطان برصاص الاحتلال في البيرة

وطن: استشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي عند دوار البالوع شمال مدينة البيرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاحتلال احتجز الشاب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

وقالت مصادر طبية ان الشهيد أصيب برصاصتين من مسافة قريبة جدا في البطن والصدر.

وقالت مصادر محلية ان الشاب كان في طريقه لاداء صلاة الفجر في المسجد، وعندما تفاجئ بوجود الجيش حاول الهرب واطلقوا النار عليه ومن ثم قاموا باحتجازه، وتعمدوا عدم تقديم الرعاية الصحية له.

بينما زعمت مصادر عبرية ان الشهيد طعن أحد الضباط خلال اقتحامه رام الله، وافاد المتحدث باسم شرطة الاحتلال بإصابة قائد وحدة في جيش الاحتلال في عملية طعن واستشهاد فلسطيني من سكان قطاع غزّة، ويعيش في مدينة البيرة.