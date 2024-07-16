إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب نابلس

وطن: أصيب 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب مستوطنة "شافي شومرون" شمال غرب نابلس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بإن 3 مستوطنين أصيبوا في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شومرون" شمال غرب نابلس، حيث وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج المركبة، وذلك في أعقاب إطلاق النار على مركبة "إسرائيلية" عند مفترق رامين، بالقرب من مستوطنة "شافي شومرون".

وعقب عملية إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال حاجز دير شرف غرب نابلس بشكل كامل، وأعلن حالة استنفار في صفوف جيش الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بتمشيط موقع إطلاق النار بحثا عن منفذ العملية الذي انسحب من المكان.