شهيد برصاص الاحتلال في البيرة.. والمقاومون يتصدون للاقتحامات في مدن الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، اقتحامات واعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية وبلداتها، وسط تصدي المقاومين.

واستشهد الشاب أدهم الباجر من قطاع غزة، وهو من سكان رام الله، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته مدينة البيرة.

وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات تخللتها حملة مداهمات ضدّ محال للصرافة في مدن رام الله وأريحا والبيرة.

كذلك، شهدت مدينة طوباس، اشتباكاتٍ عنيفةً خاضها المقاومون ضدّ قوات الاحتلال المقتحِمة، حيث فجّروا فيها عبوةً ناسفة.

وأعلنت كتائب القسّام في طوباس استهدافها قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة داخل المدينة، في أكثر من محور. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، تصديها لاقتحام قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجّرة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى - شباب الثأر والتحرير خوضها اشتباكاتٍ عنيفةً مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة، واستهدافها بوابل كثيف من الرصاص.

في غضون ذلك، اعتقل الاحتلال والد الشاب سيف داوس، الذي تطارده القوات الإسرائيلي، خلال اقتحام طوباس. وبعد الاقتحام الذي دام أكثر من 3 ساعات، انسحبت قوات الاحتلال من المدينة.

وفي قلقيلية، خاض المقاومون اشتباكات ضدّ قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة من الحاجز الجنوبي، حيث استهدفوها بالرصاص. وأطلق الاحتلال النار على عمال البلدية في منطقة صوفين في المدينة.

كذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية على الشاب محمود صوالحة بالضرب خلال اقتحام منزله في بلدة الفندق، شرقي قلقيلية.

وفي ضاحية شويكة، شرقي طولكرم، شمالي غربي الضفة، اعتقل الاحتلال الشابين أسعد العقاب وسيف بدو.

وشهدت بلدة سعير، شمالي الخليل، مواجهاتٍ بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحِمة، حيث اعتقلت الشاب يوسف عامر جبارين عقب اقتحام منزله.

وخلال اقتحامها مخيم العروب وضاحية الرهوة، شمالي الخليل أيضاً، اعتقلت قوات الاحتلال نعيم الجابري ونجله ديار، والفتى المصاب محمد رامي الطيطي، والفتى سيف جهاد عدوي.

أما في مخيم شعفاط، شمالي شرقي القدس المحتلة، فانسحبت قوات الاحتلال من حي رأس خميس، وسط إطلاق كثيف للقنابل الغازية. واقتحمت بلدة حزما في القدس المحتلة.