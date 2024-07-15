القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ 3 عمليات في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط رداً على مجزرة مواصي خانيونس

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة نفذت ثلاث عمليات نوعية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ردًا على مجزرة العدو الإسرائيلي في مواصي خان يونس.

وأشار العميد سريع إلى أن العملية الأولى استهدفت سفينة "BENTLEY I" في البحر الأحمر باستخدام عدد من الزوارق والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

في العملية الثانية، تم استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية في البحر الأحمر بواسطة زورق مسير، حيث كانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأوضح أن استهداف سفينتي "CHIOS Lion" و"BENTLEY I" جاء لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

أما العملية الثالثة، فقد تمت بالتعاون مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر الأبيض المتوسط، حيث استهدفت سفينة "Olvia"، وحققت العملية هدفها بنجاح.

واكد سريع ان استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المجاهدة إلاّ إلى المزيد من عمليات الإسناد والعمليات المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، لافتا الى ان هذه العمليات لن تتوقف إلاّ بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.