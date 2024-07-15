طوفان الأقصى" في اليوم الـ 284.. احتدام المعارك في محاور عدة بقطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ284، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، بحيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 38,664، وبلغت الإصابات 89,097 منذ الـ7 من أكتوبر.

وفي التفاصيل، استهدفت مدفعية الاحتلال روضة العودة ومسجد الرضا المدمر في حي العمور في بلدة الفخاري، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وجنوبي القطاع، قصفت مروحيات إسرائيلية بعدد من الصواريخ أهدافاً وسط مدينة رفح.

أما وسط القطاع، فاستهدف قصفٌ مدفعي إسرائيلي شمالي غربي مخيم النصيرات، بينما وصلت جثامين 3 شهداء، بينهم طفل، إلى مستشفى شهداء الأقصى، من جراء استهداف منزل غربي مدينة دير البلح.

وفي مخيم البريج، وقعت إصابات بين المدنيين نتيجة استهداف دبابات الاحتلال مدارس أبو حلو، التابعة للأونروا.

أمّا شمالي مخيم النصيرات، فاستهدفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء، ووصل عددٌ من الإصابات إلى مستشفى العودة.

وفي السياق، طالب الإعلام الحكومي في غزة بموقف دولي تجاه تسليح واشنطن للاحتلال.

ميدانيا، تواصل المقاومة التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنفّذ عملياتٍ وكمائن نوعية، مستهدفةً قوات الاحتلال عند محاور القتال كافة.

وعلى الجانب الآخر، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 3 عسكريين في معارك الساعات الماضية بالقطاع.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ284: