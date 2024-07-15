عرابي: يجب أن تكون المفاوضات أداة في خدمة المقاومة وليس بديلاً عنها

-يجب أن يفهم العالم أن المقاومة ليست من يعطل المفاوضات، والمفاوضات مع العقلية الإسرائيلية لن تؤدي إلى شيء

- أحذر من التفاؤل بأن هناك خلافاً إسرائيلياً داخلياً حول موضوع غزة، الاختلاف في التكتيك ولكن الاستراتيجيا واحدة

-لايوجد مفاوضات حقيقية، الكل يفاوض باسم الاحتلال

-استراتيجية نتنياهو واضحة، فهو يحاول شراء الوقت للاستمرار في الحكومة والاستفادة من نتائج الانتخابات الامريكية

-الكيان لا يأبه لاسراه: استراتيجيته تقوم على اعتبار أسراه جزءاً من الخسائر الإسرائيلية والأسير الميت أقل خطراً من الحي.

- المقاومة بعد 9 شهور من الحرب ما زالت باسلة ولكنها معزولة ومحاصرة.

- الإسرائيلي وضع خارطة واضحة المعالم لتدمير وحرق غزة في ظل الصمت العربي الرسمي المخزي.

وطن: قال الزميل معمر عرابي أن المفاوضات يجب أن تكون أداة في خدمة المقاومة وليست بديلاً عنها. يجب ألا نعوّل على هذه المفاوضات، فنتنياهو يحاول أن يشتري الوقت ليبيع الوهم، لقتل المزيد من الفلسطينيين في غزة. غزة تحترق وتقتل، لذلك هذه مجرد مفاوضات عبثية يجب ألا نعوّل عليها كثيراً. الإسرائيلي قرر ومن وراءه أنه يريد ذبح الشعب الفلسطيني.

إذا قلنا أن هناك مفاوضات تجري مع دول عربية لطرد أهالي قطاع غزة وتوطينهم في تلك الدول وتسوية غزة في الأرض، يجب أن يفهم العالم أن المقاومة ليست من يعطل المفاوضات. ولكن يجب أن نفهم أن المفاوضات مع العقلية الإسرائيلية لن تؤدي إلى شيء.

في وقت سابق من الشهر الحالي، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن كبار جنرالات إسرائيل يريدون وقف إطلاق النار في غزة حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة. تعليقاً على ذلك، قال عرابي: نحن نعلم أن الكثير من الأخبار التي تصدر عن "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"أكسيوس" وراءها الإسرائيلي، هو يلعب لعبة مزدوجة وخطيرة. أنا لا أقول أن المقاومة لا تبلي بلاء حسناً، ولكن يجب أن نحذر من التفاؤل بأن هناك خلافاً إسرائيلياً حول موضوع غزة، هم منظومة كاملة متكاملة، لا اصدق بأان هناك شرخا كبيرا بين نتنياهو والجيش حول موضوع التعامل مع غزة، ربما هم مختلفين على التكتيك وانما متفقين على الاستراتيجيا.

وأكد عرابي خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه ملهاة كبيرة لانريد ان نقع فيها، الموضوع ليس نتياهو كشخص وان كان لديه حساباته الشخصية ورغبته بالحفاظ على منظومة الحكم، اليوم هذه القيادة في دولة الاحتلال تحولت لقيادة فاشية هي قررت الاستمرار في ذبح الشعب الفلسطيني وحرق كل ماهو موجود في غزة، لذلك انا اعتقد انه يجب ان لاننساق حول ماينشر عن خلافات في المجتمع الاسرائيلي حول وقف الحرب في غزة.

ونفى عرابي وجود مفاوضات حقيقية، فالاسرائيلي يتواصل مع الوسطاء- اذا قبلنا انهم وسطاء- لان الكل يفاوض باسم الاحتلال، المقاومة معزولة ومحاصرة والضغط عليها من القريب قبل البعيد ، لذلك هم يفاوضون انفسهم، لايفاوضون المقاومة بشكل جدي.

وقال عرابي إن استراتيجية نتنياهو واضحة، فهو يحاول شراء الوقت للاستمرار في الحكومة حتى شهر نوفمبر على أقرب تقدير. يعتقد نتنياهو أن الانتخابات الأمريكية وقدوم ترامب سيكون حليفاً له وداعماً لاستمراره في الحرب. المعارضة تحاول قطع الطريق عليه بهذا الموضوع، ولكن عرابي يعتقد أن نتنياهو سيأخذ مزيداً من الوقت حتى بعد ذهابه للكونغرس الأمريكي.

وتابع عرابي حديثه حول الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة في غزة، "يجب ألا نسطح الأمر ونعتقد أن وجود الأسرى الإسرائيليين في غزة قضية استراتيجية. الكيان لا يأبه لأسراه، فاستراتيجيته تقوم على اعتبار أسراه جزءاً من الخسائر الإسرائيلية، وأن الأسير الميت أقل خطراً من الحي".

وختم عرابي بالتأكيد على أن المقاومة وبعد 9 شهور من الحرب ما زالت باسلة ولكنها معزولة ومحاصرة. لا يوجد لديها خطوط إمداد أو إسناد، والإسرائيلي وضع خارطة واضحة المعالم لتدمير وحرق غزة في ظل الصمت العربي الرسمي المخزي.