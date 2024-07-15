القسام تعلن مقتل وجرح جنود إسرائيليين في تفجير دبابتين جنوب مدينة غزة

وطن: أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين جراء تفجير صاروخ من مخلفات الجيش الإسرائيلي في دبابتين "ميركافا" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأشارت "القسام" في بيان لها "أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير صاروخ من مخلفات جيش الاحتلال في دبابتين إسرائيليتين قرب دوار الـ17 في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، مؤكدة وقوع جنود الاحتلال الذين كانوا يتجمعون حولها، بين قتيل وجريح".

وأمس الأحد، أعلنت كتائب القسام أنها اشتبكت من "مسافة صفر" مع جنود إسرائيليين تسللوا خفية إلى شاحنة مساعدات شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وتتواصل الاشتباكات بين مقاتلي الفصائل المسلحة وقوات الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية من مدينة غزة، إضافة إلى إطلاق قذائف الهاون بشكل دائم على "محور نتساريم" جنوب المدينة.

ووافقاً لمصادر عبرية فإن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفع ليصل إلى 682 جندياً، منهم 326 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة.