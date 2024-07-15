الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مستوطنين ومنظمات "إسرائيلية"

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على خمسة مستوطنين "متطرفين" وثلاث منظمات "إسرائيلية"، بسبب اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونصت العقوبات، وفق بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، على "تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات لهم"، موضحا أن "الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة مسؤولون عن انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد فلسطينيين في الضفة الغربية".

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمة "تساف 9" الإسرائيلية بسبب "منعها بانتظام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الأغذية والمياه والوقود إلى غزة عن طريق العنف".

وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا وإسبانيا ونيوزيلندا، عقوبات على مستوطنين وكيانات استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم.

يذكر أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم الإرهابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، تسببت باستشهاد 7 مواطنين.