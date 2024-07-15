الاحتلال يعتقل 7 مواطنين قرب رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، سبعة مواطنين، قرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية عين سينيا شمال رام الله، هم: طارق زياد حامد (30 عاما)، وموسى عودة حامد (26 عاما)، ولطفي محمود حامد (20 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين، لم تعرف هوياتهم بعد، أثناء مرورهم عبر الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين قرب قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله.